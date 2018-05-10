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10 Mayıs 2018 15:59

Samandağ’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde belediye, CHP Samandağ Gençlik Kolu işbirliğinde, Trafik Haftası dolayısıyla motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

Samandağ’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

10 Mayıs 2018 15:59


Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, kask dağıtımında yaptığı konuşmada, sakatlıkların ve ölümlerin genellikle kazalarda meydana geldiğini belirterek, motosiklet ve bisiklet sürücülerinin mutlaka kask kullanması gerektiğini söyledi. Yıldız, "Bu konuda anne ve babalara görev ve sorumluluklar düşüyor. Çocuklarımızın kasksız trafiğe çıkmamasına, trafik kurallarına uymalarına özen gösterelim"dedi.


Konuşmanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız , İlçe Trafik Denetleme Şube Amiri Hacı Karslı, Zabıta Müdürü Önder Şimşek tarafından sürücülere kask dağıtıldı.




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