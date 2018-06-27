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27 Haziran 2018 13:50

Samandağ’da ruhsat denetimi

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı.

Samandağ’da ruhsat denetimi

27 Haziran 2018 13:50


Zabıta Müdürü Önder Şimşek, yaptığı açıklamada, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Ekibinin, tüm mahallelerde iş yeri ruhsat denetimi yaptığını belirterek, "Bu denetimdeki temel amaç, kayıt dışı iş yerlerini kayıt altına alarak haksız rekabeti engellemektir. Denetimler yapılırken esnafa rehberlik yapılmakta, en iyi koşullarda hem gıda üretimi hem de satışı konusunda yardımcı olunmaktadır. Esnafımızın özellikle hijyen konusunda daha duyarlı olması için öneriler yapılmakta, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ilgili maddesi gereğince gıda satışı ve üretimi yapan iş yerleri “Hijyen Eğitimi Sertifikası” kontrolü de sağlanmaktadır" dedi.


Şimşek, Hijyen Eğitimi Sertifikasını şu ana kadar almayan esnafın Samandağ Halk Eğitim Merkezine başvurarak belgeyi kurs bitiminde alabileceklerini kaydetti.




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