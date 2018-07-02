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02 Temmuz 2018 17:08

Samandağ’da ücretsiz yüzme kursu başladı

Samandağ Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursu başladı.

Samandağ’da ücretsiz yüzme kursu başladı

02 Temmuz 2018 17:08


Samandağ Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen yüzme kursları çeşitli tesislerde gerçekleşiyor.


Samandağ Belediyesi Spor Müdürü Önder Şimşek, yüzme kursunun bir ay sürdürüleceğini belirterek, “Yüzme sporunun bireylerin zihinsel ve bedensel gelişimine sağladığı katkı göz önünde bulundurularak gerçekleştirdiğimiz eğitimler farklı merkezlerde gerçekleşmekte olup Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olacak şekilde haftada 3 gün olarak sürdürülecektir. Toplam 750 öğrencimiz mevcut. Öğrencilerin bir kısmı mahallelerden kaldırılacak araçlar ile bir kısmı da merkezden kalkan araçlar ile kurs yerlerine götürülecek. 1 ay sürecek olan yüzme kursunun taşıma ve havuz bedeli Samandağ Belediyesi tarafından karşılanacaktır” dedi.


Yüzme Antrenörü Okan Kerimoğlu da deniz kenarında yer alan bir kıyı kenti olmalarından dolayı yüzme bilme oranlarının çok düşük olmasından her sene çok fazla boğulma vakalarının yaşanmakta olduğunu ifade etti.


Antrenör Kerimoğlu, “Biz kursumuzun içeriği olarak birincil anlamda serbest stil yüzmeyi öğreterek, çocuklarımızın kendi kendilerine yetebilecek seviyede yüzmelerini öğretmeyi hedefliyoruz. Su üzerinde rahatlıkla durabilen ve aynı zamanda yüzme havuzunda bunu spor olarak antrenman yapabilen bireyler olmasını aynı zamanda da denize gittiklerinde rahatça yüzebilen bireyler olmasını hedefliyoruz. Bu aşamayı aşan çocukları da daha ileri seviyedeki bir takım spor kulüplerine yönlendirerek sporcu yetiştirmeye katkıda bulunmak istiyoruz“ diye konuştu.




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