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06 Mayıs 2018 15:02

Samandağ’da Ulusal İpek Baharı Festivali

Hatay’ın Samandağ İlçe Belediyesi ve Samandağ Kadın Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2.

Samandağ’da Ulusal İpek Baharı Festivali

06 Mayıs 2018 15:02

Ulusal İpek Baharı Festivali renkli geçti.


Hızır Parkı içinde bulunan Palmyra Cafe’de atölye çalışmalarıyla başlayan festival etkinliklerinde atölye çalışmalarına ve festivale katkı sunan akademisyen, modacı, ünlülere teşekkür plaketleri takdim edildi. Samandağ İpek Köyü projesine katılan kursiyerlere katılım belgelerinin verilmesinin ardından "Mor ve Ötesi" grubu sahne aldı.


Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, festival alanını dolduran gençlerin aydınlık bir gelecek için umut verdiğini belirtti.


Atölye çalışmalarına Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir ve Ünlü Moda Tasarımcısı Barbaros Şansal katıldılar. Ünü Moda Tasarımcısı Barbaros Şansal akademik düzeyde yapılan atölye çalışmalarının Samandağ İpekçiliğin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.


Festival etkinleri Hıdrellez Bayramı kutlamalarıyla sona erecek.




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