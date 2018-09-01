Samandağ’da yamaç paraşütü heyecanı

Hatay’ın Samandağ İlçesinde, Samandağ Havacılık Sporları Kulübü tarafından başlatılan Yamaç Paraşütü uçuşları, ilçede ilgiyle karşılanıyor. Kapısuyu dağ eteklerinden başlayan uçuş etkinliği, uzun soluklu gezinin ardından Çevlik sahilinde son buluyor.

Yamaç Paraşütü ekstrem sporlar içerisinde 23. sırada

Hataylı Jeoloji Mühendisliği Öğrencisi olan Yamaç Paraşütçülerinden Yücel Yücel, her insanın bu sporu yapması gerektiğini savunarak futboldan daha güvenilir bir spor dalı olduğunu belirtti. Yücel açıklamasında, “7 yıl olarak Yamaç Paraşütü sporuyla ilgileniyorum. Aynı zamanda Yamaç Paraşütünde yolcuları uçuruyorum. Ve yolcuların bu sporla en yakın şekilde tanışmalarını sağlıyorum. Şu anda Samandağ’dayız. Samandağ bu sporun gelişmekte olduğu bir bölge. Bu bölgede hali hazırda bir tepemiz vardı. Bir tepemiz daha oldu, bir tepemizi daha açtık. İnsanlar Yamaç Paraşütüne biraz farklı bakıyorlar. Bu sporun tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. Biz de bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ekstrem sporlar içerisinde futbol altıncı sıradayken, Yamaç Paraşütü de 23’üncü sırada. Bunu da bilimsel istatistiklerle ortaya koymaktalar. Herkesi Yamaç Paraşütü yapmaya bekliyoruz. Samandağ’da hali hazırda bir kulübümüz var. Samandağ Havacılık Sporları Kulübümüz mevcut. Kulübümüzün kurucu üyeleri Cahit Çelik beye de çok teşekkür ediyoruz. Kendisi tahini çıktığı için ayrıldı. Ancak bu sporun burada gelişmesi için çaba sarf eden mülki amirimizdi. Şu anda biz kendi imkanlarımızla bu sporu burada geliştirmeye çalıştırıyoruz. İnsanların bu spora yönelmesini, gençlerimizin bu spora yönelmesini sağlıyoruz” dedi.

Taleplerin genellikle bu sporu daha önce yapmamış kişiler tarafından geldiğini ifade eden Yücel Yücel, “Özellik Yamaç Paraşütü ile daha önce tanışmamış yolcularımız oluyor. Zaten yolcularımız genellikle yüzde 99 bu sporu yapmamış insanlar. İlk başta tedirgin oluyorlar. Bizde bunun tehlikeli olmadığının farkında olduğumuz için bunu anlatıyoruz. Tepeye çıkana kadar tedirgin olabiliyorlar, ta ki Yamaç Paraşütünde kanadı kafamıza getirip ayakları yerden kesildikten sonra yolcuların söyledikleri genel cümle şu ‘bu muymuş, bu kadar basit miymiş’ gibi cümleleri işitiyoruz. Bu nedenle herkesi, en azından bu sporla bir defa Yamaç Paraşütü ile tanışmaya davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Bir motosikletten daha güvenli

Samandağ Havacılık Sporları Kulübü (SAHA) Başkanı Sedat Kazan, Yamaç Paraşütünün bir motosikletten daha güvenilir olduğunu belirtti. Başkan Kazan, “Samandağ-Çevlik alanı denizin, mavinin ve yeşilin buluştuğu için çok güzel bir uçuş alanı. Uçuş bakımından tehlikesi yok, kurallara uydukça hiçbir yaşamsal tehlikesi yok, kaza riski yok. Bir motosikletten daha az tehlikeli, ama bir o kadar da eğlenceli. Doğa ve adrenalin tutkunuz varsa herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Yamaç Paraşütü heyecanı yaz kış devam edecek

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ilk olarak başlatılan Yamaç Paraşütü uçuşları, uzman ekipler tarafından yılın her döneminde gerçekleştirilecek. Yağmurlu ve aşırı rüzgârlı havaların haricinde, uçmak isteyen herkese Yamaç Paraşütü uçuşu sağlanacak.