Samandağ'ın sokakları yeşilleniyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla cadde sokaklar yeşillendi.

Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi ile çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Samandağımızı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için ilçe genelinde yaptığımız yeşillendirme çalışmasına Cumhuriyet Caddesi'nden başladık ve ilçe genelinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yerleştirilen ağaçlar Samandağlılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Samandağlı esnaf da ağaçları sulayarak saksılarına çiçekler ekti.