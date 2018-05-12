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12 Mayıs 2018 15:02

Sanat engel tanımıyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezindeki engelli vatandaşlar yaptıkları resim ve el işleri çalışmalarıyla hem engellerini aşıyorlar ve hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Sanat engel tanımıyor

12 Mayıs 2018 15:02


Bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlar, yaptıkları eserleri bir sergide buluşturarak, sergiyi anneler günü nedeniyle annelerine ve öğretmenlerine ithaf ettiler.


Engelli büyük ve küçükler, öğretmenleri ve ailelerinin nezaretinde ahşap boyama, resim, ebru ve el işi gibi çalışmalar yaparak hayatla mücadele ediyorlar.


Sergiye katılan ve açılışı gerçekleştiren Engelsiz İskenderun Derneği başkanı Feray Dingil, bu tarz çalışmaların engelli çocukların topluma adapte olmaları açısından çok önemli olduğunu söyledi.


Başkan Feray Dingil, engelli vatandaşlara çok daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Engelli vatandaşlar toplumumuzun kanayan yarası, keşke daha fazla kesime hitap edebilsek. Bizler elimizden geldiğince bu çocuklarımıza, vatandaşlarımıza topluma kazandırılması noktasında hep yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz. Yapılan bu çalışmalar ile engelli vatandaşları toplumumuza kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Rehabilitasyon merkezinin kurucusu Necla Demir ise sergide 20 engelli vatandaşın yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı 300 eserin 2 gün boyunca açık kalacağını söyledi.


Sergiyi ziyarete gelen vatandaşlar ise sergiyi çok beğendiklerini belirterek, hem engelli vatandaşlara ve hem de ailelerine katkı sunmayı da ihmal etmediler. Açılan sergi canlı klasik müzik eşliğinde devam etti.




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