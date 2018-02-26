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26 Şubat 2018 13:03

Şehit ailelerinden Mehmetçiğe destek

Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Necmettin Yılmaz’ın yakınlarının da aralarında bulunduğu şehit aileleri, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Hatay’ın Hassa ilçesine geldi.

Şehit ailelerinden Mehmetçiğe destek

26 Şubat 2018 13:03


15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya, Tunceli-Pülümür karayolunda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterden atılan bomba sonucu şehit olan veteriner Ramazan Konuş ve Trabzon’da teröristler tarafından şehit eden Eren Bülbül’ün yakınları Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince Hatay’ın Hassa ilçesinde ağırlandı.


Şehit yakınları, “Yörük Teyze” lakaplı Döndü Deveci’yi Suriye sınırındaki çadırında ziyaret etti. Deveci, karşıladığı şehit yakınlarına tek tek sarıldı. Deveci, daha sonra şehit aileleri için 6 kurban kesti ve Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir’in alnına kan sürdü.


Koyunlardan biri ise şehit polis Ahmet Alp Taşdemir’in cenaze namazını da kıldıran babası imam İbrahim Taşdemir tarafından kesildi.




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