Şehit annesi oğlunun tüm hatıralarını bir odada muhafaza ediyor

Zeytin Dalı Harekatı’nda arazi arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerin araziye döşedikleri El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) infilak etmesi sonucu 22 Mart 2018 tarihinde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Kadir Hasan Demiral’ın (23) annesi, yaşadığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki evinde oğlunun odasını adeta bir müzeye çevirdi.

Şehit annesi Döne Gökkan, şehit oğlunun tüm eşyalarını odasında toplayarak onun hatıralarıyla hem hayata tutunmaya çalışıyor hem teselli buluyor.

Oğlunun odasında bütün hatıralarını sakladığını belirten Döne Gökkan, “Odasında bütün hatıraları var oğlumun, kokusu var. Cennet kokuyor oğlum, kepleri, üniforması, botları, spor ayakkabısı var. Her şeyi var oğlumun odasında. Bana da vatan sağolsun demek düşer. Vatan sağolsun, bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Afrin’deki bütün askerlerimizi Rabbim korusun. Her türlü kazadan, beladan Allah esirgesin aslanlarımızı. Buradan da onlara selam veriyorum. Allah’a emanet olsunlar, onları seven anneleri buradadır. Öyle bilsinler onları çok seviyorum” dedi.

Şehit annesi Döne Gökkan, zaman zaman duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarına hakim olamayarak, “Bir Kadirim şehit oldu binlerce oğlum oldu” diye konuştu.