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17 Ağustos 2018 16:52

Şehit babasından anlamlı bağış

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin şehrindeki terör örgütü PYD’ye yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin babası Mustafa Gökçe, Türkiye Diyanet Vakfı’na yurt dışı vekalet kurban bağışında bulundu.

Şehit babasından anlamlı bağış

17 Ağustos 2018 16:52


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın organizesi ile yürütülen 2018 yılı Vekalet ile Kurban Kesimi Kampanyasına, Hataylı şehit babası da anlamlı bir bağışta bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin Payas İlçesinde Yaşayan babası Mustafa Gökçe ve annesi Nurten Gökçe, yurtdışı vekaletle kurban bağışında bulundu.


Türkiye Diyanet Vakfı’nın mazlum coğrafyada yaşayanlara umut olduğu vekalet ile kurban bağışı organizasyonuna katkıda bulunan şehit babası Mustafa Gökçe’ye İlçe Müftüsü Abdullah Sertoğullarından tarafından sertifika verilerek teşekkür etti.




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