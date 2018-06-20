Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta yapılan törenin ardından uçakla Hatay havaalanına ardından Dörtyol Devlet Hastanesine getirilen Ak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Yeşilköy Kumyığını’nda bulunan baba ocağına getirilerek helallik alındı. Eşinin üniformasını giyen Kübra Ak, eşinin konulduğu cenaze aracının arkasından tutarak şehit eşini asker selamı ile yolladı. Ayakta durmakta zorlanan acılı eşe yakınları destek oldu.

Evli olan şehit Uzman Çavuş İzzet Ak öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilköy Kumyığını’ndaki Şehit Doğan Akgöbek Mezarlığı’nda binlerce kişi dualarla uğurlandı.

Öte yandan, şehit Ak’ın yakın zamanda Kırklareli’ne tayinin çıktığı ancak görev yaptığı yer ile henüz ilişiğini kesmediği öğrenildi.