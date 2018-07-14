Şehitler için fidanlar dikildi

AK Parti Hatay İl Başkanlığı ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Merkez ilçe Antakya’nın Gülderen Mahallesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu. AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, Antakya Belediyesi Başkanı İsmail Kimyeci, Şehit Aileleri, partililer ve AK Parti Gençlik Kollarının katıldığı programda onlarca fidan toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’nin isimlerinin yeni kurulan hatıra ormanında yaşatılacağını belirtti. Onlarca fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Başkan Güler, katılım gösteren şehit ailelerine teşekkür etti.

Duaların okunduğu ve Kuran tilavetinin gerçekleştiği programda AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, Antakya Belediyesi Başkanı İsmail Kimyeci ve Şehit Aileleri fidan dikti. Şehit evlatlarının fidanlarını diken aileler duyguları gözlerinden okunurken, 15 Temmuz Şehitleri’nin isimlerinin yazdığı onlarca fidan Türk Bayraklarıyla donatıldı.