Şehitlerimizin naaşını kaçıran teröristler mahkemeye sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik ’Zeytin Dalı Harekatında, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatında, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi.
Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanan YPG/PKK'lı 9 teröristin jandarmadaki sorgulamaları tamamlandı.
9 terörist, jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleriyle Hatay Adliyesine getirildi.
73 yaşındaki Fatma İzzetoğulları, Türk Bayrağıyla Hatay Adliyesi önüne gelerek teröristleri protesto etti. İzzetoğulları, şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi.