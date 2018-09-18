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Şehitlerimizin naaşını kaçıran teröristler mahkemeye sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik ’Zeytin Dalı Harekatında, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatında, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi.


Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanan YPG/PKK'lı 9 teröristin jandarmadaki sorgulamaları tamamlandı.


9 terörist, jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleriyle Hatay Adliyesine getirildi.


73 yaşındaki Fatma İzzetoğulları, Türk Bayrağıyla Hatay Adliyesi önüne gelerek teröristleri protesto etti. İzzetoğulları, şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi.

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