Şehitlerimizin naaşını kaçıran teröristler tutuklanarak Hatay Cezaevine gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden 9 terörist Hatay Adliyesindeki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanan YPG/PKK'lı 9 terörist sabah saatlerinde başlayan sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. 9 terörist, jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, "23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı'nın 4'ncü gününde Piyade Üst. Teğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, P. Üst. Teğ. Oğuz Kaan Usta ile P. Uzm. Çvş. Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine katıldıkları iddiası bulunan şüpheliler M.C., A.M., C.M., F.K., H.K., İ.M., M.M.K., İ.M. ve R.M. Suriye ülkesi Afrin Bölgesi Raco beldesinde 14/09/2018 tarihinde yakalanarak ilimize getirilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmışlardır" dedi.

Başsavcı Ataman, "Şüphelilerin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca müdafi huzurunda ifadeleri alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak şüpheliler M.C., A.M., C.M., F.K., H.K., İ.M., M.M.K., İ.M. ve R.M. Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak, Kasten Öldürmek ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak suçlarından Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanmaları talebi ile sevk edilmiş, Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 18/09/2018 tarih ve 2018/407 sorgu sayılı kararı ile şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmiştir" açıklamalarında bulundu.