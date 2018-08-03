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03 Ağustos 2018 16:23

Şehri birbirine katan tilki yakalandı

Hatay’da şehrin merkezinde ortaya çıktıktan sonra zabıta ekiplerini peşinden koşturan tilki, girdiği bir iş yerinde yakalandı.

Şehri birbirine katan tilki yakalandı

03 Ağustos 2018 16:23


Merkez ilçe Antakya’nın Köprübaşı mevkisinde ortaya çıkan tilkiyi fark eden vatandaşlar, zabıtayı aradı. Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde görülen ve Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekiplerinin peşine düştüğü tilki, caddede araçların arasına girerek gizlenmeye çalıştı. Bir süre sonra da tilki ile peşine düşen zabıta ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacada bir işletmeye kaçan tilki zabıta ekiplerinin müdahaleleri sonucu yakalandı. Tilki daha sonra Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Ekipleri tarafından kafese koyularak hayvan barınağına götürüldü.


Görgü şahitlerinden esnaf İsmail Kopmaz, “Telefonla konuşuyordum, bir tilkinin aşağıdan geldiğini gördüm dağdan gelmiş sanırım, acıkmış bayağı bir zayıftı. Sonra telefonu kapattım tabi heyecanlandık, köprü esnafı olarak. Zabıta ekipleri arkasından koştu bizde videoya çektik. Tilki kimseye zarar vermedi. Sanırım zabıta ekibinin pantolonunu biraz hırpalamış ama sağlık durumu iyi” dedi.


Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağından yapılan açıklamada, yakalanan tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılan kontrollerden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.




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