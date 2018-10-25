Sel suların kapılan 6 Suriyeliye ilişkin Hatay Valiliğinden açıklama

Suriye'den Hatay'a kaçak yollarla girmeye çalışan 6 Suriyeli, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Bölgede aşırı yağış sonrası kırsal alanda sel oluştu. Suriye'nin Bayırbucak bölgesinden kaçak yoldan Hatay'a geçmek isteyen göçmen grup, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sele kapıldı.

Kimlik tespiti çalışmaları sürüyor

Konuya ilişkin Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, sel sularına kapılan 6 Suriyelinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında, “Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde cansız insan bedeni olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme birimi, sınırı yasadışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulan 6 erkek cesedine ulaşmıştır. Hayatını kaybeden ve Suriye uyruklu olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürdürülmektedir” açıklamalarına yer verdi.