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Sel sularına kapılan 6 Suriyeli otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesine gönderildi

Suriye’den Hatay’a kaçak yollarla girmeye çalışan 6 Suriyeli, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

Suriye'den Hatay'a kaçak yollarla girmeye çalışan 6 Suriyeli, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.


Olay, akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Bölgede aşırı yağış sonrası kırsal alanda sel oluştu. Suriye'nin Bayırbucak bölgesinden kaçak yollardan Hatay'a geçmek isteyen göçmen grup, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sele kapıldı. Bölgede bulunan 6 Suriyeli erkek cesedi, Yayladağı Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Cesetler daha sonra otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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