Sel sularına kapılan Suriyelilerin cenazeleri Cilvegözü'nden ülkelerine gönderildi

Hatay'ın Suriye sınırında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 6 göçmenin cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine gönderildi.

Olay, önceki gün, saat 15.00 sıralarında, Hatay'ın Yayladağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli yağış, kırsal alanda sele yol açtı. Suriye'nin Bayır- Bucak bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup göçmen, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sel sularına kapıldı. Bu anları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yapılan çalışma sonucu, Suriyeli olduğu değerlendirilen 6 erkeğin cesedine ulaştı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespit çalışması için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kimlik tespiti de tamamlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulan 6 cenaze Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradan da defnedilmek üzere Suriye tarafına gönderildi.