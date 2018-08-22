Selçuk Özkan Hatayspor’a veda etti

Lig ekiplerinden Hatayspor’da sözleşmesi sona eren Selçuk Özkan veda etti.

Transfer sezonuyla birlikte her alana takviye yapan Hatayspor’da orta sahada oluşan yoğunluğun ardından, ilk 11’de oynayabileceği bir takımda olmak isteyen Selçuk Özkan, 4 sezonluk bordo beyaz macerasının ardından Hatayspor’a veda etti.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Selçuk Özkan, "26.07.2014- 21.08.2018 iyisiyle kötüsüyle 4 yıl Hatayspor için mücadele etmek büyük zevkti" ifadelerini kullandı.

Hatayspor tarafından yapılan açıklamada ise, "Kulübümüzle sözleşmesi sonlanan futbolcumuz Selçuk Özkan’a bugüne kadar takımımıza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerinde bulunuldu.