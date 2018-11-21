Selma Tunç: “Bölge insanına faydalı olmak için çalışacağız”

KADEM olarak üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Hatay Valililiği ve Yayladağı Kaymakamlığı tarafından Suriyeli ve yerel halk için açılan meslek edindirme kursunu ziyaret eden KADEM Hatay İl Başkanı Selma Tunç ve beraberindekiler kurslara katılan Suriyelilerle ve bölge halkı ile görüştü. Daha sonra Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret eden Tunç, Suriye'deki iç savaşta şehit olanların eşleri ve yakınları ile görüştü.

Yayladağı'na gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Tunç, "Kurslarda eğitim gören gerek Suriyeli kardeşlerimiz gerekse bölge halkı oldukça başarılı işler çıkarıyorlar. Özellikle ayakkabı üretimindeki başarıları küçümsenemez. Bu çalışmalar desteklenerek geliştirilirse, hem bölge ekonomisine hem de kursiyerlere önemli katkılar sağlar” dedi.

KADEM olarak insanlara faydalı olabilmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Tunç, “Geçici barınma merkezinde yaptığımız ziyarette, devletimizin Suriyeli kardeşlerimiz için her türlü imkanı sunduğunu gördük. Bizler de KADEM olarak bu insanlara nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle sorunlarını dinledik ve tespit ettik” diye konuştu.