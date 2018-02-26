Aynı zamanda merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’in damadı Semedbeyli, Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi‘nde (MKÜ) düzenlenen "Hocalı Katliamı" konulu konferansta, Azerbaycan’ın gündemini Türkiye’nin anti-terör operasyonu oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin yalnız olmadığını belirten Semedbeyli, "Bilesiniz ki, Türkiye yalnız değildir. Samimi olarak söylüyorum eğer, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı emperyalistlere karşı dik duruşuyla hepimizi gururlandıran Recep Tayyip Erdoğan, televizyona çıkar da seferberlik ilan ederse, Türkiye’ye yardım çağrısında bulunursa dışarıdan en az 100 bin kişi cepheye gitmek için Türkiye’ye koşar. Türkiye uğruna canını feda etmek için seve seve buraya gelir. Türkiye’nin dışarıda böyle bir itibarı var" diye konuştu.

Türkiye’nin tüm bu düşmanların hesabını bozacağını ifade eden Semedbeyli, şöyle devam etti:

"Bizim birbirimizden başka dostumuz yoktur. Bu zor günler bize bunu bir daha göstermiştir. Biz birlik içinde olursak ancak güçlü oluruz. Sovyetlerin çiçeklenme dönemi olarak nitelenen o dönemler Sovyetlerde yükseliş dönemi olarak kabul ediliyordu. O dönemde Sovyetler üzerine yapılmış çok detaylı bir analiz raporunda tüm yönleriyle demografik, sosyo-kültürel yönüyle Sovyetler incelenmiş ve gelinen sonuç şu şekilde. Eğer bir gün Sovyetler dağılır da ortaya çıkan Türk cumhuriyetleri Türkiye ile bir araya gelip birlik olurlarsa batı karşısına Stalin Rusyasından ve Hitler Almanyasından daha tehlikeli bir güç bulacaktır. Demek ki biz Türk cumhuriyetleri Türkiye ile bir araya geldiğimiz zaman süper güç oluyoruz. Bunu 1969 yılında analizini yapmışlar ve dosya şeklinde ortaya koymuşlar. O zaman biz ne yapmalıyız, güç olmak için birlik olmalıyız. Bugün Türkiye üzerindeki kara bulutların esas sebebi de budur."