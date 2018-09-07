Senegalli öğrenci Ndiaye, Türk insanına ve Türkiye’ye hayran kaldı

23’üncü şehir olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde de vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul’da yaşayan ve Orhantepe Mahallesi’ndeki Kahramanlar Cami cemaatinin kendisine aldığı bisikletle İstanbul’dan yola çıkan Ndiaye, amacının insanların kafasındaki Afrika imajını değiştirmek olduğunu belirtti.

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Senegalli Mustafa Ndiaye, ‘Afrika’dan Selam’ adını verdiği turuyla Türkiye’yi karış karış dolaşıyor. Uğradığı her şehre ‘Kusti’ ismini verdiği bisikleti ile Afrika’nın selamını götürüyor.

‘Afrika’dan Selam’ ismini verdiği turunda gittiği yerlere selam ulaştırıyor ve karşılaştığı insanların selamını da Afrikalı kardeşlerine ulaştırmayı hedefleyen, ’Selam’ aracılığıyla iki ülkenin insanı arasında bir köprü kurmayı isteyen Senegalli Mustafa Ndiaye, bisikletini sürerken insanların kendisini durdurmasına çok şaşırdığını, her insanın kendisi için özel olduğunu, insanların ilgisinin kendisinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Yolculuktaki en büyük amacının insanların medyadan Afrika hakkında öğrendiği yanlış bilgileri değiştirmek olduğunu ifade eden Senegalli Mustafa Ndiaye, “Türkiye’nin bütün bölgeleriyle kaynaşmak onlara Afrika’yı anlatmak. Onların Afrika’ya olan bakış açısını yanlışsa onu düzeltmek ve buradaki insanlara da bizim memleketimizi elimden geldiğince tanıtmak” dedi.

9 haftadır yolda olduğunu ve Hatay’la birlikte 23’üncü şehir olduğunu belirten Ndiaye, “67 gün oldu. Her gün benim için önemli olduğu için üzerinde duruyorum. Yaz tatili olduğu için bu geziyi yapıyorum. O yüzden her yere uğrayamıyorum. Genel olarak İstanbul’dan başladım. Karadeniz üzerinden oradan Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ardından İstanbul’a geri döneceğim. Genel olarak Türk insanının farklılıklarıyla zenginlikleriyle tanıdım, bu yüzden çok mutluyum. Hatay İskenderun ile birlikte toplamda 23’üncü şehir oldu. İstanbul’da üniversite öğrencisiyim. Okul açılımıyla birlikte orada olmayı planlıyorum” dedi.

Türk insanının çok misafirperver olduğunu özellikle vurgulayan ve bundan dolayı Türk halkına teşekkür eden Senegalli Ndiaye, “Bir şehre giriyorum. İnsanların misafirperverliğini görüyorum. Başka şehre de gitsem aynı misafirperverliği göreceğimden eminim. O yüzden hepsine bir bir teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk insanının çok güzel bir ülkede yaşadığını ve Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğun sözlerine ekleyen Ndiaye, “Çok güzel memleketleri var. Harika insanları var. Gezsinler, görsünler. Bazen başka bir şehri bilmeden yaşayıp gidiyor insan. Bu kadar güzellik, bu kadar zengin bir memleketi görmeden hayat geçirmek gerçekten büyük bir eksiklik diye düşünüyorum” dedi.

67 gündür bisikletiyle Türkiye’yi turlayan Ndiaye, 23’üncü şehir olan İskenderun’da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı ve merak ettikleri soruları cevaplarken, fotoğraflar çekildi.

Ndiaye’yi gören ve projesinden dolayı tebrik eden vatandaşlar ise, “Öncelikle yolu açık olsun diyorum. Yaptığınız proje gerçekten çok beğendim. Burada da görünce çok şaşırdım. Ülkemizi gezmesi gerçekten çok güzel, bizim bile gezemediğimiz topraklara gitmiş. Özellikle de selamı yayması mükemmel bir şey” diye konuştular.

Bazı vatandaşlar ise Sengalli Mustafa Ndiaye’yi evlerine davet ettiler. Davetlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Ndiaye ise yolunun uzun olduğunu belirterek Adana’ya doğru yola çıktı.