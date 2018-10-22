Seyir halinde alev alan araç paniğe neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halinde giden otomobil aniden yanmaya başladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan araç yangını vatandaşların da yardımıyla güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Şehitler Parkı civarında seyir halinde giden 31 KBL 11 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü otomobili yol ortasında durdurarak aracından indi.

Motor kısmından alevler yükselen otomobil ön kaputu açılarak alevlere çevrede bulunan vatandaşlarında yardımıyla araçlar ve çevre iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpü ile müdahale edildi.

Araçta çıkan yangını söndürme çalışmaları saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Çevrede korku ve paniğe neden olan araçta maddi hasar oluştu.