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16 Eylül 2017 18:02

Seyir halindeki araçta patlama: 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünden sızan gazın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Seyir halindeki araçta patlama: 1 yaralı

16 Eylül 2017 18:02


Edinilen bilgilere göre olay, İskenderun – Adana E-5 yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Mehmet Emin Erol (53) yönetimindeki 34 VY 0231 plakalı otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünden sızan gazın araç içerisinde bir anda alev almasıyla patlama meydana geldi. Patlama sonucunda yaralı olarak araçtan çıkan sürücü Erol, olay yerine gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Vücudunda ikinci derecede yanık oluşan Erol, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.


Patlama sebebiyle olay yerine bomba uzmanı ekipleri araçta incelemede bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından bagajda bulunan piknik tüpünden çıkan gazın araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev almasıyla patlamanın meydana geldiği belirtildi. Emniyet ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından araç olay yerinden çekici yardımıyla çekildi.


Araçta maddi hasarın meydana geldiği ve bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.




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