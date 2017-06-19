Sezaryenle en az doğum yaptıran doktorlara başarı belgesi verildi

Sağlık Bakanlığınca yapılan incelemede, son 2 yıl içerisinde en az sezaryen doğumu gerçekleştiren uzman doktorlar Selin Tertemiz, Cafer Miçoğulları, Mehmet Açıkgöz ve Teyma Rende Başarı’ya Hatay Valiliği tarafından hazırlanan başarı belgelerinin verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sebahattin Yılmaz, yaptığı konuşmada, sezaryenin her ne kadar doğru endikasyonla hayat kurtarabilecek bir cerrahi girişim olsa da gereksiz uygulanmasının anne ve bebeğin hayatını tehdit ettiğini söyledi. Yılmaz, ”Dünya Sağlık Örgütü sezaryen doğumun kabul edilebilir maksimum değerini yüzde 15 olarak belirlemiştir. Birlik olarak bu değerin altında kalmak ve hekimlerimizi normal doğuma teşvik etmek yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarı belgesi alan tüm hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.