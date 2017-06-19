Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 11:31

Sezaryenle en az doğum yaptıran doktorlara başarı belgesi verildi

Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde görevli tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorlar arasında sezaryenle en az doğum yaptıranlara “başarı belgesi” verildi.

Sezaryenle en az doğum yaptıran doktorlara başarı belgesi verildi

19 Haziran 2017 11:31


Sağlık Bakanlığınca yapılan incelemede, son 2 yıl içerisinde en az sezaryen doğumu gerçekleştiren uzman doktorlar Selin Tertemiz, Cafer Miçoğulları, Mehmet Açıkgöz ve Teyma Rende Başarı’ya Hatay Valiliği tarafından hazırlanan başarı belgelerinin verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.


Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sebahattin Yılmaz, yaptığı konuşmada, sezaryenin her ne kadar doğru endikasyonla hayat kurtarabilecek bir cerrahi girişim olsa da gereksiz uygulanmasının anne ve bebeğin hayatını tehdit ettiğini söyledi. Yılmaz, ”Dünya Sağlık Örgütü sezaryen doğumun kabul edilebilir maksimum değerini yüzde 15 olarak belirlemiştir. Birlik olarak bu değerin altında kalmak ve hekimlerimizi normal doğuma teşvik etmek yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarı belgesi alan tüm hekimlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!