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07 Temmuz 2017 10:12

Sıcaklar Suriyelileri kamplara hapsetti

Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki YİBO Konteynır Kenti’nde kalan ve son günlerde etkisi gösteren sıcaklık sebebiyle kamplardan dışarı çıkmayan Suriyeliler, çareyi vantilatörlerle serinlemekte buluyor.

Sıcaklar Suriyelileri kamplara hapsetti

07 Temmuz 2017 10:12


Yaklaşık 6 yıldır ilçedeki kampta kalan 3 bin 500 Türkmen, son günlerde artan sıcak havadan dolayı zor günler geçiriyor.


Ortalama sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Yayladağı ilçesindeki kampta kalan Ahmed Hammudi, "Bizler önce çadır kentlerde kalıyorduk, daha sonra devletimiz var olsun bizlere konteynır yaptırdı. Bizler de burada oldukça rahatız. Konteynırlarda yaşamak çadırlarda yaşamaktan daha rahat ve biz bu sıcaklarda serinlemek için gündüzleri dışarıya çıkmıyoruz ve vantilatörleri kullanıyoruz" dedi.


YİBO Konteynır Kenti’nde kalan Mahmud Armin ise, "Bizler 6 yıl önce buraya yerleştik, 4 buçuk yıl çadır kentlerde kaldık. Son dönemlerde Türk devletimiz bizi burada yaptırdığı koyteynır kente yerleştirdi. Şimdi burada daha rahatız. Son bir hafta içinde havalar çok sıcak bizler de kendimizce gerek kaldığımız yerlerdeki vantilatörlerle gerekse ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Çocuklarını serinletmek için buz dolu leğenlerde oynattıklarını belirten Ayşe Hammudi, "Allah kimseyi devletinden, vatanından etmesin. Bizler de Suriyeli Türkmen olarak ülkemizden uzakta zor da olsa yaşıyoruz" dedi.


Ayşe Hammudi, Yayladağı ilçesinde son bir haftadır artan sıcaklarda çocuklarını buzlu leğenlerde serinlettiklerini belirtti.




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