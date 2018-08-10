Şifalı olduğuna inanılan mağarada 30 yıl sonra yeniden su çıktı

Hatay’ın Altınözü ilçesi Kozkalesi Mahallesi’nde bulunan Su Mağarası’nda şifalı olduğuna inanılan ve 30 yıl önce birden kesilen suyun yeniden hayat bulduğu öğrenildi. İlk olarak mahallenin gençlerinin durumu fark etmesinin ardından kısa sürede tüm mahalleli yer altında bulunan Su Mağarasına akın etti.

Mahalle halkıyla beraber Su Mağarasına gelen Kozkalesi Muhtarı Bilal Yalçın, çok şaşkın olduklarını ve 30 yıldır su olmayan bir mağarada yazın ortasında suyun nasıl geldiğini merak ettiklerini ifade etti. Mağara içerisinde yaklaşık 15 ton suyun bulunduğunu belirten Muhtar Yalçın, “Şu an 30 yıldan bu yana hiç su olmayan bir mağarada, yok yerden bir su çıktı. Bu durum tüm köylünün garibine gitti. Su olmayan bir yerden nasıl su gelir, nereden geliyor? Burası Su Mağarası, mevki olarak da Erikağacı diye bilinir. Yaklaşık 20 gün oldu burada 7-8 tanker, 15 ton civarında bir su var şu an içeride” dedi. Mağara içerisindeki suyun 30 yıl önce şifalı su olarak bilindiğini belirten Kozkalesi Muhtarı Bilal Yalçın, “30 yıl önce buralarda yıkananlar dahi vardı. Mağaramızın önü daha açıktı. Mağarada su kesilmesinin ardından burası terk edilmiş halde idi. Ama 20 gün oldu, arkadaşlar gelip buraya baktıklarında mağaranın suyla dolu olduğunu görünce millet şaşırdı” açıklamalarında bulundu.

Kozkalesi Mahalle sakinlerinden Adem Göçen, 30 yıl sonra yeniden hayat bulan suyun temiz ve içilebilir olduğunu kaydetti. Suyun tadına bakan ve lezzetli olduğunu belirten Adem Göçen, Su Mağarasında oluşan suların köylü halkı olarak herkesi şaşırttığını ifade etti. Mahalle sakini Göçen, “Herkesin tuhafına gitti. 30 yıl önce kuruyan su tekrardan nasıl gelir diye. Ve gördüğünüz gibi gelip baktık, mağaranın içerisi su dolu” dedi.

Yoğun merak uyandıran hadise üzerine mahalleden, ilçeden ve Hatay genelinden çok sayıda vatandaşın Su Mağarasına ziyaretlerinin devam ettiği öğrenildi.