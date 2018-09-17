Sınır birliklerine askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birlikleri Hatay’a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı.
Askeri iş makineleri, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve mühimmat yüklü araçlar komando birliklerinden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri eşliğinde sınır birliklerine gitti.
Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.