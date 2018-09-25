Sınırın duvarları Reyhanlı'da üretiliyor

Hatay'da üretilen beton duvarlar Suriye sınırı için hazırlanıyor.

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle olası tehditlere karşı Türkiye önlemlerini almaya devam ediyor. Sınır boyu yerleştirilen beton duvarlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hazırlanırken, yüklenici firmalar tarafından yerleştiriliyor.

Günde ortalama 80 adet beton duvar üretildiğini söyleyen Mehmet Ali Durmaz, ortalama 4 ton ağırlığındaki duvar parçalarının sınır hattına yerleştirildiğini söyledi.

Güvenlik amaçlı duvarların sınıra yakın bölgede hazırlandığını belirten Durmaz, “Şu anda sınır betonları yapım çalışmalarına devam ediliyor. Biz aracı firmayız ürettikten sonra ilgili firmalar alıp sınır hattına yerleştiriyor. Günde ortalama 80 adet üretiliyor ve tanesi ise 4 buçuk ton ağırlığında. Günde 250 metreküp beton dökülüyor. 4 metre yüksekliğinde ve 3 metre eninde üretilen bu duvarlar sınır hattında güvenlik amaçlı yapılıyor” dedi.