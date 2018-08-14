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14 Ağustos 2018 13:12

Şırnak gazisi, 8 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Şırnak’ta 2015 yılında el yapımı patlayıcı (EYP) sonucu yaralanan ve gazi olan Uzman Jandarma Çavuş Abdussamet Delioğlu çocukluk aşkı Fazilet ile 8 yıl sonrasında evlendi.

Şırnak gazisi, 8 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

14 Ağustos 2018 13:12


Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdussamet Delioğlu, 2015 yılında Şırnak Silopi’de Uzman Jandarma Çavuş olarak meskun mahal operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu yaralandığını belirtti.


Vücudunun çeşitli yerlerinden, kol ve bacağından yaralanan Delioğlu, uzun süren tedavinin ardından taburcu edildi.


Çocukluk aşkı Fazilet ile evlilik hayalleri kuran Gazi Abdussamet Delioğlu, 8 yıl sonra sevdiğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Genç çift, uzun zamandır bu anı beklediklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söylediler.


İskenderun Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in kıydığı nikahta 8 yıl sonra birbirlerine kavuşan çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Seyfi Dingil genç çiftin nikahını kıyarak bir ömür boyu mutluluklar diledi ve fincan takımı hediye etti.




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