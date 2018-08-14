Şırnak gazisi, 8 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdussamet Delioğlu, 2015 yılında Şırnak Silopi’de Uzman Jandarma Çavuş olarak meskun mahal operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu yaralandığını belirtti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden, kol ve bacağından yaralanan Delioğlu, uzun süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Çocukluk aşkı Fazilet ile evlilik hayalleri kuran Gazi Abdussamet Delioğlu, 8 yıl sonra sevdiğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Genç çift, uzun zamandır bu anı beklediklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söylediler.

İskenderun Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in kıydığı nikahta 8 yıl sonra birbirlerine kavuşan çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Seyfi Dingil genç çiftin nikahını kıyarak bir ömür boyu mutluluklar diledi ve fincan takımı hediye etti.