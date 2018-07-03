SODES sayesinde Hataylı gençler sporla buluştu

İstihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara en kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen Sosyal Destek Programı (SODES), Hatay’ın yedi ilçesinde yaklaşık bin 500 dezavantajlı gence yüzme kursu veriyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Hatay Valiliği koordinesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkıları ile bir ay boyunca devam edecek yüzme kursları bugün başladı. Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, açılış programında yaptığı konuşmada SODES projesinin yaklaşık iki yıl önce 2 milyon TL’lik bütçe ile başladığını belirterek, “SODES projeleri bu yıl itibarı ile 15 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Bu yıl içerinde güdümlü beş proje hayata geçirilecektir. Bunlar ayakkabı montajı ve saraciye kursu, ahşap boyama kursu, aşçılık kursu, evde çocuk bakımı kursu ve yüzme kursları olup, Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz ise, sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Diğer bir amacımız ise Hatay’ın her köşesine sporu yaygınlaştırmak ve sevdirmektir. Bu amaçla Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği yaklaşık bin 500 dezavantajlı gencimize ücretsiz yüzme kursu vereceğiz. SODES tarafından desteklenen bu projeye destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından yaklaşık 250 kursiyere malzeme dağıtılarak, konuklara da kokteyl verildi. Antakya Yüzme Havuzu’ndaki açılış törenine Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz, Antakya Spor İlçe Müdürü Bekir Özçelik, Defne Spor İlçe Müdürü Sedat Öntürk, veliler ve sporcular katıldı.