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04 Temmuz 2017 14:48

Şoföre sinirlenen kadın yolcu otobüsü taş yağmuruna tuttu

Hatay’da kadın yolcu istediği yerde durmayan şoföre önce küfürler yağdırdı sonra taş yağmuruna tuttu.

Şoföre sinirlenen kadın yolcu otobüsü taş yağmuruna tuttu

04 Temmuz 2017 14:48


Hatay’ın Defne ilçesinde halk otobüsüne binen kadın yolcu Ç.A., durak haricinde inmek istedi. Şoförün durak haricinde indirmenin yasak olduğunu söylemesi üzerine Ç.A., şoföre önce küfretti sonra otobüsten inerek yerden aldığı parke taşlarıyla otobüsün camlarını kırdı.


Şoföre istediği yerde indirmediği için küfreden kadın, otobüsten inerken de küfretmeye devam etti. Otobüsten inen Ç.A., yerden aldığı parke taşları ile otobüsün camlarını kırarak bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen kadın, daha sonra oradan ayrıldı.




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