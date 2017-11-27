Sokak kedilerine bakım merkezi

Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan ve hayvanseverler tarafından açılması merakla beklenen Kedi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın katıldığı törenle açıldı. Açılışa hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sokakta kalan ve bakıma muhtaç kedilerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri için büyük önem taşıyan merkezin açılış töreninde konuşan Savaş, tüm insanların içinde hayvan sevgisi taşıması gerektiğini ifade etti. Savaş, "İki tane nazik konu var. Biri kadın hakları ikincisi hayvan hakları. Bu hakları Hatay’da hak ettiği şekilde teslim eden insanlar var hayatta başarılı olur birde ah almıyor. Ah almayınca da yarabbi ona diyor ki yürü ya kulum. Biz birlikte yürümekten yanayız. Hatay’ın ve ülkemizin birlikte daha ileri ve daha yukarı çıkmasından yanayız. Tabii ki bunu yaparken de sadece insanlar arasındaki iletişim, saygı, sevgi ölçüsü değil insanların çevresi ile ilişkilerinde de iyi olması gerekir. Hayvanlar bizim doğadaki en fazla iletişim kurduğumuz varlıklardır, komşumuzdur. İncitmeden ve onları daha yakından tanıyarak biz tabiatımızın doğal hayatını korumak zorundayız" dedi.

Açılışın ardından merkezi gezen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Savaş, böyle merkezlerin hem Hatay’da hem de ülkede artması için yoğun çaba harcayacaklarını belirtti.