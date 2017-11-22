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22 Kasım 2017 10:44

Sokakta bulunan yavru kedinin kalbi sağda çıktı

Hatay’da sokakta bulunan bir kedinin yapılan tetkiklerinin ardından kalbinin sağ tarafta olduğu öğrenildi.

Sokakta bulunan yavru kedinin kalbi sağda çıktı

22 Kasım 2017 10:44


Hatay’ın Antakya ilçesinde karton kutu içerisinde sokakta bulunan yavru kedi, vakit geçirmeden veteriner hekime götürüldü. Yavru sokak kedisi veteriner hekim tarafından klinikte tedaviye alındı.


Veteriner Hekim Erdem Ürer, yavru kediyi kendilerine Hatay Doğa ve Yaşam Derneği’nden Sinem Karaahmetli’nin getirdiğini söyledi. Yapılan tetkikler sonucunda yavru kedinin kalbinin sağ tarafta attığını belirlediklerini vurgulayan Ürer, "İlk bize videosu geldi. Normal bir viral hastalık düşündüm. Görmekte fayda var deyip muayene etmeye çağırdım. İlk muayenemizde kalbinin sağ tarafta olduğunu tespit ettik. Muayenemizi tekrarladık. Normalde olması gereken kostalar arasında 5-7 kosta arasında sol tarafında yalnız bu miniğin kalbi sağ tarafında atıyor. Bunun insanlarda görülme olasılığı on binde birdir. Hayvanlarda bu çok bilinmiyor. Daha sonra baktığımız vakalarda bir ya da iki tane rastlayabildik" dedi.


Kedinin yavru olması nedeniyle hayatta olduğunu belirten Ürer, "Önümüz için ne kadar yaşayabilir ya da ömrü ne kadar olur çok bir şey diyemiyoruz. Ayrıca sadece kalp ile ilgili değil bu çeşitli tetkiklerde çıkacaktır. Belki de bütün iç organlarının yerleri farklı yerlerde anatomik olarak. Yani olağanüstü bir durum şu an bizim için. Daha önce böyle bir vaka baktığımda Türkiye’de yok, yani bizim araştırdığımızda. Ya da detaylı bildirilen şu an yok. Ama belki üniversitedeki hocalarımız görmüş olabilirler" dedi.


Erdem Ürer, küçük dostlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını ve kendilerinin de onları çok sevdiklerini kaydetti.




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