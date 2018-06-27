Soner Örnek 1 yıl daha Hatayspor’da

Lig’in yeni takımlarından Hatayspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Soner Örnek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda başarı getirecek kadroyu kurmak için kolları sıvayan ve transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşayan Hatayspor, kadrosundaki bir yıldız isimle daha anlaşma sağladı. Bordo-beyazlılar, defans hattında yer alan ve sergilediği performansla şampiyonlukta önemli rol oynayan Soner Örnek ile 1 yıllığına yeniden anlaştı.

Hatayspor’da devam edeceği için mutlu olduğunu belirten Soner, yeni sezonda da Hatayspor’a yakışan bir oyun sergileyeceklerini ve taraftarlarını mutlu edeceklerini söyledi.