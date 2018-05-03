Çalışkan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi’nin Türkiye’nin hemen tamamında örgütlenmiş olmasına rağmen yalnızca Meclis’te grubu olmadığı için cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını direk gösteremediğini belirtti.

Çalışkan, ülkenin normalleşmesi açısından kamplaşmanın, gerginliğin sona ermesi açısından imza kampanyasına tüm halkı davet ettiklerini belirterek, "Şuanda 24 Haziran’da yapılacak seçim 2 türlü seçimdir. Birincisi Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer de milletvekilliği genel seçimi. Bu itibarla süreç itibariyle bu seçimin cumhurbaşkanlığı ile ilgili bölümü ile ilgiliyiz. Bizim çıkartılan yasa ile normal şartlarda seçime girme hakkı olan tüm siyasi partilerin birer tane cumhurbaşkanı adayı belirleme şansı elde etmesi gerekirken maalesef bu hak yalnızca Mecliste grubu bulunan partilere verildi. Bu itibarla da Saadet Partisi olarak Türkiye’nin hemen tamamında örgütlenmiş olmamıza rağmen yalnızca mecliste grubumuz olmadığı için cumhurbaşkanı adayını direk gösteremedik. Maalesef baskıcı bir yöntemle yüz bin insanın imza verme şartı koşuldu. Çok daha fazlasını yapmayı planladılar. Herkes noterden imza versin diye uğraştılar. Ama direkten döndü. Şuanda yüz bin insanın adliyede seçim kuruluna gidip Temel Karamollaoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak istiyorum diye imza vermesi gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Bunu biz sadece partililer olarak yapsak belki sonuca ulaşırız ancak ülkenin normalleşmesi açısından kamplaşmanın, gerginliğin sona ermesi açısından bu imza kampanyamıza tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Çalışkan, seçimlerde sadece ikili bir adayın ortaya çıkmasının gergin olan kutuplaşmayı çok daha artırdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Seçimlerde çok adayın çıkması ülke adına da bir yarardır. Sadece ikili bir adayın ortaya çıkması gergin olan kutuplaşmayı çok daha artırır. Ama birden fazla aday olduğu zaman, bir kaç cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman ülke meselelerinin daha fazla müzakere imkanı olur. Keşke cumhurbaşkanı adayları bir kaç tane olsa ve hep birlikte eski dönemlerde olduğu gibi televizyon ekranında açık oturumda tartışsalar millet adaylar arasındaki farkı görse. Kim kabadayı, kim devlet adamı bunu tespit edebilse. Kim hamasetle iş yapıyor. Kimde proje üreterek iş yapıyor. Bunlar ortaya çıkar, ülkenin sorunları da çözülmüş olur, çözüme katkı sağlanmış olur"