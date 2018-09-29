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Spor Toto 1. Lig: Hatay: 1 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 7. hafta mücadelesinde Hatayspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.




Maçtan dakikalar


16. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Selim düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


80. dakika ceza alanı dışından topla buluşan Yılmaz Özeren'in şutu az farkla auta çıktı.


81. dakikada Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Rüzgar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan


Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay, Hamza (Tom dk. 85 ?), Selim (Yılmaz Özeren dk. 61), Diallo (Gökhan dk. 75) Caner, Sinan


Yedekler:


Teknik Direktör: İlhan Palut


Altınordu: Erce, Hasan, Ali (Yusuf dk. 72) Sinan, Oğulcan, Muhammed, Alican, Hüseyin (Kemal dk. 76), Anıl (Sefa dk. 46), Murat, Serdar


Yedekler:


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Selim Ilgaz (dk. 16) (Hatayspor), Kemal Rüzgar (dk. 81) Altınordu


Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz, Yusuf Acar (Altınordu), Hamza Gür, Mesut Çaytemel, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Hatayspor)

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