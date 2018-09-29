Spor Toto 1. Lig: Hatay: 1 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 7. hafta mücadelesinde Hatayspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Selim düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
80. dakika ceza alanı dışından topla buluşan Yılmaz Özeren'in şutu az farkla auta çıktı.
81. dakikada Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Rüzgar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay, Hamza (Tom dk. 85 ?), Selim (Yılmaz Özeren dk. 61), Diallo (Gökhan dk. 75) Caner, Sinan
Yedekler:
Teknik Direktör: İlhan Palut
Altınordu: Erce, Hasan, Ali (Yusuf dk. 72) Sinan, Oğulcan, Muhammed, Alican, Hüseyin (Kemal dk. 76), Anıl (Sefa dk. 46), Murat, Serdar
Yedekler:
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Selim Ilgaz (dk. 16) (Hatayspor), Kemal Rüzgar (dk. 81) Altınordu
Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz, Yusuf Acar (Altınordu), Hamza Gür, Mesut Çaytemel, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Hatayspor)