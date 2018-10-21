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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 0 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Murat Erdoğan, Hüseyin Aylak, Gökhan Barçın


Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay (Yılmaz Özeren dk. 78 ?), Hamza, Selim, Diallo, Caner (Korkishko dk. 86 ?), Gökhan (Tom Silva dk. 76 )


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Mehmet Dingil, Yasin Güreler


Teknik Direktör: İlhan Palut


Osmanlıspor: Ahmet, Caner, Ali, Tugay, Ayuk, Burhan (Beykan Şimşek dk. 69), Hasan, Numan, Lembi (Sinan Kurt dk. 83 ?), Anıl, Magaye (Caner Öztürk dk. 89 ?)


Yedekler: Karcemarskas, Ali Ülgen, Oğuzhan Erdoğan, Ousmane Ndiaye


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Sarı kartlar: Kubilay Sönmez, (Hatayspor), Tugay Kaçar, Caner Arıcı, Hasan Kılıç, Magaye (Osmanlıspor)

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