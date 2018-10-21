Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 0 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Hüseyin Aylak, Gökhan Barçın
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay (Yılmaz Özeren dk. 78 ?), Hamza, Selim, Diallo, Caner (Korkishko dk. 86 ?), Gökhan (Tom Silva dk. 76 )
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Mehmet Dingil, Yasin Güreler
Teknik Direktör: İlhan Palut
Osmanlıspor: Ahmet, Caner, Ali, Tugay, Ayuk, Burhan (Beykan Şimşek dk. 69), Hasan, Numan, Lembi (Sinan Kurt dk. 83 ?), Anıl, Magaye (Caner Öztürk dk. 89 ?)
Yedekler: Karcemarskas, Ali Ülgen, Oğuzhan Erdoğan, Ousmane Ndiaye
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sarı kartlar: Kubilay Sönmez, (Hatayspor), Tugay Kaçar, Caner Arıcı, Hasan Kılıç, Magaye (Osmanlıspor)