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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 11. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Çetin Öncel


Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay (Tom dk. 57 ?) (Mehmet Tayfun Dingil dk. 66) Hamza (Sinan dk. 46), Selim, Yılmaz, Gökhan, Caner


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamidou Maiga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Ümraniyespor: Burak, Appindangoye (Mertcan Açıl dk. 25), Andreas (Bahadır Taşdelen dk. 85 ?) Leandro, Emircan, Oğuz, Serkan, Mücahit, Muhammed, Tarık, Levy Madinda (Recep Aydın dk. 68)


Yedekler: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Dialiba, Atabey Çiçek


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Gol: Leandro (dk. 42) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Yılmaz Özeren, Gökhan Karadeniz (Hatayspor) Emircan Altındaş, Burak Öğüt, Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

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