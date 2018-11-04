Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Çetin Öncel
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Kubilay (Tom dk. 57 ?) (Mehmet Tayfun Dingil dk. 66) Hamza (Sinan dk. 46), Selim, Yılmaz, Gökhan, Caner
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamidou Maiga
Teknik Direktör: İlhan Palut
Ümraniyespor: Burak, Appindangoye (Mertcan Açıl dk. 25), Andreas (Bahadır Taşdelen dk. 85 ?) Leandro, Emircan, Oğuz, Serkan, Mücahit, Muhammed, Tarık, Levy Madinda (Recep Aydın dk. 68)
Yedekler: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Dialiba, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Leandro (dk. 42) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Yılmaz Özeren, Gökhan Karadeniz (Hatayspor) Emircan Altındaş, Burak Öğüt, Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)