Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 1

Lig’in 2. hafta mücadelesinde Hatayspor, Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Mücadeleyi Hatayspor 3-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Tom’un ara pası ile Selim Ilgaz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruş yapan 9 numaralı oyuncu takımını öne geçirdi. 1-0
13. dakikada Caner Hüseyin Bağ’ın ortasında topla buluşan Tom, sert vuruş yaptı, top savunmanın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Çaytemel ağları sarstı. 2-0
19. dakikada Karabüksporlu oyuncunun sert şutunda top Murat Paluli’nin eline çarptı. Hakem yine beyaz noktayı gösterdi.
20. dakikada penaltı için beyaz noktaya gelen Yusuf Akbulut, topu ağlara gönderdi. 2-1
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yılmaz Özeren düzün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
52. dakikada Sinan Kurumuş’un sert şutunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.
73. dakikada Murat Paluli’nin pasında topla buluşan Sinan Kurumuş, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dışarı attı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Baran Eraslan xx, Sezgin Çınar xx
Hatayspor: Akın Alkan xxx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xxx, Kubilay Sönmez xx, Yılmaz Özeren xx, Wellington Silva x (Buğra Temel dk. 88 ?) Selim Ilgaz xxx (Hamza Gür dk. 82 ?), Caner Hüseyin Bağ xx (Dmytro Korkishko dk. 68 xx), Murat Paluli xx, Sinan Kurumuş xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Yasin Güreler, Taylan Özgün
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz xx, Ahmet Kabadayı xx, Berkay Yılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Can Sıkılmaz xx, Emre Eser x (Arif Bostancı dk. 40 xx), Fatih Kızılay xx (Melih Arslan dk. 55 xx), Yusuf Akbulut xxx, Batuhan Kurt xx, Cihan Aydın xx (Fatih Tultak dk. 46 xx), Berk Kervankıran xx
Yedekler: Furkan Kaçar, Doğukan Sabih Toksöz, Ali Kemal Yılmaz, Sezer Gündüz
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
Goller: Selim Ilgaz (dk. 6), Mesut Çaytemel (dk. 14 pen.), Yılmaz Özeren (dk. 50) (Hatayspor), Yusuf Akbulut (dk. 20 pen.) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Arif Bostancı (Karabükspor)