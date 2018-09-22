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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor:1 - İstanbulspor:0

Spor Toto 1.

Lig'in 6. haftasında Hatayspor, evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


1. dakikada Caner Hüseyin Bağ, ceza sahası içerisinden sol çaprazdan sert vurdu ancak top direkten döndü.


12 . dakikada kullanılan serbest vuruşunda Diallo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


58. dakikada Caner'in soldan ortasına arka direkte bomboş pozisyonda olan Hamza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Deniz Turgut


Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın (Sinan dk. 64), Diallo (Yılmaz dk. 72), Murat Paluli, Tom (Hamza dk. 56), Caner Hüseyin Bağ


Yedekler: Ömer , Yasin, Soner, Gökhan


Teknik Direktör: Murat Sönmez


İstanbulspor: Umut Kaya, Nascimento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya (Muhammed Demirci dk. 82 ?), Ali Dere (Duhan Aksu dk. 46), Aldın Cajic, Arif Morkaya, Murat Duruer, Perovic (İbrahim dk. 60), Barış Örücü, Muhammed Ali Kurt


Yedekler: Alperen, Atchom, Akaminko, Halil Yılmaz


Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı


Goller: Diallo (dk. 12), (Hatayspor)


Kırmızı kartlar: Eslem Öztürk (dk. 87) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, (Hatayspor) Arif Morkaya, Eslem Öztürk, Murat Duruer (İstanbulspor)

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