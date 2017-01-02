Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 09:45

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

02 Ocak 2017 09:45

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Erzin Belediyespor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek Limak Arcadia Oteli’nde Teknik Direktör Recep Aydemir yönetiminde sürdüren Erzin Belediyespor, prensipte anlaştığı futbolcuları da renklerine bağlamaya başladı.
Kulüp Başkanı Murad Ergörün, daha önce görüşüp anlaştıkları Kahramanmaraşspor’dan kaleci Cüneyt Çelik, Medipol Başakşehir’den sol kanat Serhat Akyün, Etimesgut Belediyespor’dan sağ kanat Yücel Candemir ve Anadolu Selçukluspor’dan kaleci Emre Yılmaz ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Ergörün, teknik heyetinin verdiği rapor doğrultusunda 2-3 futbolcuyla daha görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç