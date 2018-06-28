Su kanalına düşen küçük Irmak, yeniden hayata tutundu

Irmak Yücel, kaldırıldığı hastanenin Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan’ın müdahalesiyle hayata tutundu. İkinci sınıf öğrencisi Irmak Yücel, genel yoğun bakım ünitesinde geçekleştirilen 15 günlük medikal tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Mehmet Koparan, Irmak’ın özellikle beyincik bölgesindeki kanama için, tedaviyi hassasiyetle yürüttüklerini belirterek, "Bu bölgede görülebilecek hasarların oluşmaması açısından medikal tedavi çok önemliydi. Tedaviyi, hasarsız tamamladık ve Irmak’ı sağlığına kavuşmuş olarak taburcu ettik. Irmak, artık sağlıklı bir şekilde okuluna devam edebilecek” açıklamasında bulundu.

Irmak Yücel’in hayati tehlikesini atlatmasının ardından büyük sevinç yaşadığını ifade eden anne Mehtap Yücel ise, “Kızımın oyun oynarken başına gelen elim olay sonrası doktorun odasına ağlayarak girdik, fakat doktorumuzun bize güven vermesi, motivasyonumuzu yüksek tutması bizi sevindiriyordu. Çok şükür kızımız sağlığına kavuştu. Desteklerinden ötürü doktorumuza ve yoğun bakım ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.