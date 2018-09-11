Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Hatay’ın Hassa ilçesinden askeri iş makineleri, konvoy halinde Yayladağı ilçesine sevk edildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinden askeri iş makineleri, konvoy halinde Yayladağı ilçesine sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, askeri birliklerden bölgeye sevk edilen askeri iş makinelerinin de bulunduğu 15 araçlık askeri konvoy, Hassa ilçesinden yola çıktı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderilen iş makineleri, güvenlik önlemleri eşliğinde Yayladağı ilçesine götürüldü.
İş makinelerinin sınır bölgesindeki askeri birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.