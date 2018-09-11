İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Hatay’ın Hassa ilçesinden askeri iş makineleri, konvoy halinde Yayladağı ilçesine sevk edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinden askeri iş makineleri, konvoy halinde Yayladağı ilçesine sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, askeri birliklerden bölgeye sevk edilen askeri iş makinelerinin de bulunduğu 15 araçlık askeri konvoy, Hassa ilçesinden yola çıktı.


Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderilen iş makineleri, güvenlik önlemleri eşliğinde Yayladağı ilçesine götürüldü.


İş makinelerinin sınır bölgesindeki askeri birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.