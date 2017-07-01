Suriye sınırında orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgedeki çatışma ve Esed rejimine bağlı birliklerin yer yer devam eden top atışları sonucu meydana geldiği düşünülen orman yangınları, Topraktutan Hudut Karakolu sınırına doğru yaklaşınca, Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Suriye tarafında Cebel-Akra Naciye Mer-and ve Türkmen Dağı, Çümeren, Karaman Tepesi kırsalında halen devam eden yangınlara Suriye tarafından herhangi bir müdahale yapılmadığı görüldü. Termometrelerin zaman zaman 42 dereceyi gösterdiği bölgede, devam eden çatışma ve yangınlar nedeniyle, ufak bir kıvılcımının yangına sebep olacağı ihtimaline karşı, Türkiye tarafında yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor.