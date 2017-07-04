Suriye sınırındaki yangın Türkiye’ye sıçradı

Edinilen bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu karşısında bulunan, Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Cebel-Akra Obin köyü bölgesinde, öğle saatlerinde çıkan orman yangını, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Türkiye tarafına geçti. Bölgede bulunan Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 dekarlık çalılık ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.