Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 17:14

Suriye sınırındaki yangın Türkiye’ye sıçradı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, Suriye tarafında çıkan ve Türkiye’ye sıçrayan orman yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Suriye sınırındaki yangın Türkiye’ye sıçradı

04 Temmuz 2017 17:14


Edinilen bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu karşısında bulunan, Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Cebel-Akra Obin köyü bölgesinde, öğle saatlerinde çıkan orman yangını, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Türkiye tarafına geçti. Bölgede bulunan Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 dekarlık çalılık ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!