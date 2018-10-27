Suriye'de doğan dördüzler Türkiye'de yaşama tutundu

Suriye'nin İdlib kentinde 28 haftalıkken yaklaşık 1 kilo ağırlığında dünyaya gelen biri erkek dördüz bebekler, Türkiye'deki 2 aylık tedavinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Hayati tehlikesi bulunduğu için Suriye'den Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel bir hastaneye getirilen Semir ve Rena El Muhammed çiftinin prematüre dördüzleri Türkiye'de yaşama tutundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktur Emin Turhan, dördüzlerin hastaneye gelmesiyle birlikte hastanenin yeni doğan bakım ünitesinde kuvöze konularak tedavi altına alındığını ve iki aylık bir tedavinin ardından bebeklerin sağlık bir şekilde teslim edildiğini söyledi.

Suriye'den gelen görevliler İdlib'te dünyaya gelen ve Türkiye'de sağlıklarına kavuşan Şem, Yusuf, Semira ve İmen isimli dördüzleri sağlıklı bir şekilde kucaklarına alırken, Türkiye başta olmak üzere, doktor ve hemşirelere de teşekkür ettiler.

Suriyeli dördüzlerin 2 ay önce Antakya Devlet Hastanesine oradan da İskenderun'daki özel bir hastaneye geldiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktur Emin Turhan, "Dördüzler 28 haftalık dördüz eşi olarak çok sıkıntılı bir tabloda geldiler. Prematüre distres sendromu ve çok düşük doğum ağırlığı ile bebeklerimiz her biri bin gramın altındaydı. Yeni doğan ünitesine kabul ettikten sonra, dördünü de solunum cihazına bağladık ve akciğerlerinin oluşumuna, gelişimine yardımcı olan tedavileri uyguladık. Sonrasında çok uzun süren badireler atlattıktan sonra işte enfeksiyonlarla, akciğerle, bağırsaklarla ilgili bir sürü problemleri atlattıktan sonra çok şükür sağ salim bir şekilde 65 günün sonunda aileye teslim edeceğiz bebekleri. Bu süre zarfında tabii ki en büyük teşekkürü yeni doğan ünitemizdeki hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Onların çabası ve gayretleri ile dördüzlerimiz şimdi çok daha sağlıklı" dedi.

Dördüzleri sağlıklı bir şekilde aileye teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen doktor Turhan, "Çok mutluyuz gerçekten, hiçbir sıkıntı olmaksızın dördüzleri aileye teslim ediyoruz" diye konuştu.

Görevliler başta Türkiye olmak üzere doktor ve hemşirelere teşekkür edip dördüzleri alarak hastaneden ayrıldı.