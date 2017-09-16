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16 Eylül 2017 17:59

Suriye’deki kamplar dezenfekte edildi

Türkiye sınırına yakın noktalarda bulunan Suriyeli mültecilerin yaşadığı 212 kamp, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ilaçlama projesi kapsamında dezenfekte edildi.

Suriye’deki kamplar dezenfekte edildi

16 Eylül 2017 17:59


Suriye’deki iç savaşın etkisiyle 1 milyonu aşkın mülteci Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan kamplara sığındı. Hava ve kara saldırılarına hedef olmamak için kamplara sığınan insanlar salgın hastalıklarla karşı karşıya kalıyorlar.


İHH İnsani Yardım Vakfı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla salgın hastalıkları önleyebilmek için Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan 212 farklı kampta ilaçlama yaptı.


Çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli mültecilerin sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ‘’Suriye’deki olaylar başladığı ilk günden bu yana Türkiye sınırındaki kamplar yoğun göç alıyor. Cilvegözü sınır kapısının hemen karşısında bulunan İdlib kırsalındaki çeşitli bölgelerde 1 milyona yakın mülteci çadırlarda yaşıyor.Çadır kentlerde ve kısmen daha küçük kamplarda barınan siviller maalesef hijyensiz ortamlar nedeniyle sık sık salgın hastalıklara maruz kalıyor. ‘’ dedi.


Tosun, çadır kentlerde ve kamplarda yaşayan mültecileri desteklemeye devam ettiklerine değinerek, ‘’İnsanlar ölümden kaçarak çadırlara sığınıyor. Yüz binlerce insanın barındığı alanlarda temiz yaşam alanları sağlamak çok zor. Suriye içerisinde çalışmalarını sürdüren sağlık ekiplerimiz düzenli olarak kamplara sağlık desteği veriyor. Bu sayede salgın hastalık gibi sorunları minimize ediyoruz.


Her mevsim başlangıcında çadır kent ve kamplarda ilaçlama yapıyoruz. Bu sayede insanlar kısmen daha sağlıklı ortamlarda barınabiliyorlar. Son yaptığımız ilaçlamada 212 çadır kent ve kamp dezenfekte edildi.’’ diye konuştu.


Tosun, çadır kentlerde ve kamplarda yaşayan çocuk, kadın ve yetişkin sığınmacılara rutin muayeneler ile sağlık desteği vermeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.




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