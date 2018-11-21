Suriye'deki sivillere kıyafet yardımı yapıldı

Suriye'de Afrin'in Cinderes beldesinde merkez açan Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) yardımseverlerin destekleriyle kurduğu mağazada ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet yardımında bulunuyor.

Merkezi Kırıkhan'da bulunan dernek, kurduğu Gıda Bankası'nın bir benzerini Cinderes merkezinde kurarak bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerinin kıyafet, gıda, hijyen, yatak, battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklama yapan HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, Cinderes'e HAYAD olarak hastane yaptıktan sonra, buradaki ihtiyaçların belirlenmesinin ardından HAYAD Mağazasını da açtıklarını söyledi. Vardı, “Mağazamız buradaki ihtiyaç sahiplerine, yatak, battaniye, gıda kolisi, elbise gibi ihtiyaçlar için hizmet veriyor. Bir haftadır burada ciddi bir eksiklik olduğunu belirledik ve ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerine karşılık vermeye başladık” dedi.

HAYAD Mağazasında bütün elbiselerin kullanılmamış ve kaliteli markalardan oluştuğunu belirten Vardı, “İhtiyaç sahipleri burada oluşturulan meclise başvuruyor, meclis tarafından muhtaç olduğuna dair belgeyle merkezimize gelen ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını ücretsiz olarak dağıtıyoruz” diye konuştu.

Vardı, dağıtılan yardımların tamamının Tuzla Belediyesi ve çeşitli yardımseverler tarafından karşılandığını söyledi.