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Suriye'den gelen tırdan 5 milyon 400 bin uyuşturucu hap çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bir tırda yapılan aramada 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alması sonucunda Cilvegözü Sınır Kapısı sahası içerisinde Suriye plakalı bir tırı durdurdu. Araçta "Dante" ve "Akrep" isimli narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, aracın çekici kısmındaki akaryakıt deposuna özel olarak yapılmış zula içerisinde ve dorseye takılı lastiklerde 5 milyon 400 bin captagon hap ile çekiciye takılı lastik içerisinde de 72 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili tır sürücüsü Suriye uyruklu İ.Ş. gözaltına alındı.

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